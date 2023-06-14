Вчера в сети распространилась информация о том, что экс-глава Верховного суда Всеволод Князев якобы пошёл на сделку со следствием и выдал других фигурантов дела.

Адвокат Князева Владимир Клочков в комментарии "Стране" назвал эту информацию фейком.

"В некоторых телеграм-каналах прошло сообщение о том, что якобы наш клиент пошёл на сотрудничество со следствием и начал кого-то сдавать. Мы не знаем, где и от кого черпают такую информацию эти каналы, но наш клиент не признаёт свою вину. Он действительно сотрудничает со следствием, но только в разрезе того, чтобы это дело расследовалось и была установлена истина. В связи с тем, что мой клиент не признаёт свою вину, он не может никого сдавать. Поэтому всё это - фейк. Эта информация не соответствует действительности", - сообщил "Стране" Владимир Клочков.

Напомним, Всеволода Князева подозревают в получении взятки в 2,7 миллионов долларов. Суд арестовал его с альтернативой внесения залога в размере 75 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали о намерении правоохранителей выписать подозрения еще 11 судьям Верховного суда по эпизодам, связанным с коррупцией и взятками.

13 июня появилась информация, что НАБУ провело обыски у трех судей Верховного суда по делу о взятке Князеву.