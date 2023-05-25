Сегодня, 25 мая, появился текст решения суда по мере пресечения для экс-главы Верховного суда Всеволода Князева. Документ уже получила защита Князева. Но в реестре судебных решений текста еще нет.

Адвокат Князева Владимир Клочков прокомментировал "Стране" текст решения по мере пресечения для Князева (он взят под стражу с альтернативой залога 107 млн грн).



"Следственный судья изложил ключевые тезисы как обоснование только размера залога как альтернативной меры пресечения, но эти тезисы отражают всю суть судебного решения.

Такими ключевыми тезисами стали: угроза общественно-правовым отношениям при осуществлении правосудия, репутационные риски для государства на международной арене и судебной системы в целом, угроза развития правовой практики и снижение уровня доверия общества к судьям.

То есть, можем констатировать, что именно на такое судебное решение был запрос общества и международных партнеров, и именно эта настоящая цель лежит в основе такого судебного решения.

Хочу отметить, что презумпцию невиновности, предусмотренную ст. 62 Конституции Украины, никто не отменял, а привлечение любого лица к ответственности должно происходить исключительно в соответствии с установленной законом процедурой.

В нашем случае процессуальный закон очевидно на втором месте, что четко прослеживается по тексту судебного решения", - сообщил Клочков "Стране".

Напомним, НАБУ нашло еще полмиллиона долларов возможной взятки в деле Князева.

Подробно о деле экс-главы Верховного суда мы рассказывали в отдельном материале.