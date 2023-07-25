В Печерском районном суде Киева началось судебное заседания по избранию меры пресечения бывшему одесскому военкому Евгению Борисову, которого обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в незаконном обогащении.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Подозреваемый Борисов предстал в зале суда в рубашке поло итальянского бренда Etro за $390 старомодной расцветки пейсли (или, по народному, в турецкий огурец). Что касается обуви, то замшевые мокасины на бОрисове, похоже, от именитой итальянской марки обуви Tod’s и стоят €690.

Ранее мы писали, что Борисова обвиняют по статьям Уголовного кодекса, по которым ему светит до 10 лет тюрьмы. Кроме незаконного обогащения это неявка военнослужащего вовремя на службу без уважительных причин и уклонение военнослужащего от несения обязанностей службы путем обмана, совершенного в условиях военного положения.

В ГБР сообщили, что будут просить суд арестовать бывшего одесского военкома без права внесения залога.

Борисов был задержан накануне в Киеве. По неофициальной версии, силовики выманили его в столицу, обещая замять громкое дело с покупкой дорогой недвижимости и элитных авто, и на подходе к ГБР задержали.