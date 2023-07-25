Бывшего одесского военкома Евгения Борисова силовики заманили в Киев обещанием "порешать" его дело в суде и не применять арест, если он сдастся добровольно.

Об этом заявляет экс-нардеп Игорь Мосийчук, который весной первым сообщил о зарубежной недвижимости Борисова.

По его информации, за пару дней до ареста Борисов был на юге Одесской области, где собирался, договорившись с местными силовиками, выехать за границу.

Но ему пообещали, что если он сам приедет в ГБР с повинной, то дело замнут.

"Только такой самоуверенный лох как Борисов мог на это повестись", - комментирует Мосийчук.

В результате недалеко от ГБР его и задержали. Как заявляет Мосийчук, задержали Борисова в тот момент, когда он шел "сдаваться" правоохранительным органам.

Напомним, в начале мая ГБР возбудило дело против одесского военкома, которого подозревали в незаконном обогащении на призывниках. Несмотря на это, Борисов продолжал исполнять свои обязанности.

Накануне задержания Борисова генпрокуратура собиралась объявить его в розыск.

Тем временем война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне.