Офис Генерального прокурора собирается объявить в розыск бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова. После привода Борисова намерены взять под стражу в качестве меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих соцсетях.

Также Офис генпрокурора публикует некоторые новые подробности его дела.

Помимо вопросов к его имуществу на 151 миллион гривен, правоохранители выяснили, что, начиная с декабря, Борисова полтора месяца не было на работе без уважительных причин.

Установлено, что месяц он с членами семьи провел за границей - в Молдове, Турции, на Сейшельских островах и в Испании.

За рубеж он, как утверждается, выехал обманным путем.

Напомним, вчера Борисову объявили о подозрении, но заявили, что местонахождение экс-военкома неизвестно. Борисова подозревают в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Ведомство сообщает, что в основание уголовного дела легли материалы СМИ. Также НАПК выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.

По данным "Страны", Евгений Борисов уже выехал за границу.