Бывший одесский военком Евгений Борисов, которому сегодня вынесли подозрение по трем статьям, успел накануне выехать за границу.

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

Напомним, по данным правоохранителей, мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн. Впоследствии правоохранители установили, что теща экс-военкома в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость - офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро, не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов.

ГБР подозревает Борисова в незаконном обогащении, также военкому вменили неявку на работу без уважительных причин во время военного положения и уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана в условиях военного положения. Санкции этих трех статей предусматривают лишение свободы до 10 лет.

В июне Борисова уволили из-за скандала с элитной испанской недвижимостью и VIP-автомобилями.