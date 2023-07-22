Зеленский заявил о неизбежной ответственности для военкомов за нарушения. Вечернее видеообращение президента
Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение. Весь монолог президент Украины посвятил бывшему начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову.
По словам Зеленского, ему "доложили" о расследовании, и "увольнением эта история не должна была завершиться".
Президент добавил, что сейчас идет проверка военкоматов, и пообещал, что "ответственность за нарушение неизбежна".
О том, что идут проверки ТЦК, заявлял и глава НАПК Александр Новиков. Как он сказал, они будут касаться не только руководителей военкоматов, но и их родственников: их имущества, финансовых обязательств и имеющихся транспортных средств.
Между тем война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 513-го дня войны. Вчера РФ нанесла две воздушные атаки по Украине, преимущественно - по Одесской области. ВСУ имели успех на трех участках Запорожского фронта: под Ореховым и на Времьевском выступе. В России суд взял под стражу на два месяца Игоря Гиркина-Стрелкова - бывшего "министра обороны ДНР", а ныне - российского блогера, который уже много лет критикует политику Кремля и министерство обороны РФ.
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