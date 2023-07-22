Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение. Весь монолог президент Украины посвятил бывшему начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову.

По словам Зеленского, ему "доложили" о расследовании, и "увольнением эта история не должна была завершиться".

Президент добавил, что сейчас идет проверка военкоматов, и пообещал, что "ответственность за нарушение неизбежна".

О том, что идут проверки ТЦК, заявлял и глава НАПК Александр Новиков. Как он сказал, они будут касаться не только руководителей военкоматов, но и их родственников: их имущества, финансовых обязательств и имеющихся транспортных средств.

Между тем война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 513-го дня войны. Вчера РФ нанесла две воздушные атаки по Украине, преимущественно - по Одесской области. ВСУ имели успех на трех участках Запорожского фронта: под Ореховым и на Времьевском выступе. В России суд взял под стражу на два месяца Игоря Гиркина-Стрелкова - бывшего "министра обороны ДНР", а ныне - российского блогера, который уже много лет критикует политику Кремля и министерство обороны РФ.

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