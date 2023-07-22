Госбюро расследований (ГБР) объявило подозрение бывшему одесскому военкому Евгению Борисову.

О подозрении сообщила в видеообращении спикер ведомства.

Борисова подозревают в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Ведомство сообщает, что в основание уголовного дела легли материалы СМИ. Также НАПК выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.

"Одно из журналистских расследований показало, что мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн. Впоследствии правоохранители установили, что и теща экс-военкома в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость - офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро, не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов", - говорится в заявлении ГБР.

Помимо незаконного обогащения, Борисову вменили неявку на работу без уважительных причин во время военного положения и уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана в условиях военного положения. Санкции этих трех статей предусматривают лишение свободы до 10 лет.

Местонахождение Борисова уточняется, добавили в ГБР.

Сегодня военкому целиком посвятил свое вечернее обращение Владимир Зеленский.

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