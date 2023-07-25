ГБР сообщает, что будет просить суд арестовать одесского военкома Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении, без права внесения залога.

Борисова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, по которым ему светит до 10 лет тюрьмы:

незаконное обогащение;

неявка военнослужащего вовремя на службу без уважительных причин;

уклонение военнослужащего от несения обязанностей службы путем обмана, совершенного в условиях военного положения.

Борисов был задержан накануне в Киеве. По неофициальной версии, силовики выманили его в столицу, чтобы замять громкое дело, и на подходе к ГБР задержали.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизбежной ответственности для военкомов за нарушения.

Также "Страна" писала, что после скандала с Борисовым НАПК начало мониторинг образа жизни руководителей военкоматов.

Тем временем война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера утром три дрона атаковали Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Журналист Христо Грозев утверждает, что целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

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