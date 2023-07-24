Государственное бюро расследований (ГБР) задержало в Киеве бывшего одесского военкома Евгения Борисова.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы.

Но на момент объявления подозрения Борисов скрывался от следствия.

"Бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом оно использовало элементы конспирации – меняло номера телефонов, автомобилей и т.п., местонахождение.

Два дня продолжались активные поиски и в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве", - говорится в сообщении.

Также ГБР публикует видео задержания бывшего военкома.

Прокуратура будет требовать для него содержания под стражей без права выйти под залог.

Напомним, в июне Борисова уволили из-за скандала с элитной испанской недвижимостью и VIP-автомобилями.

Ранее мы писали, что после скандала с Борисовым НАПК совместно с другими правоохранительными органами начал мониторинг образа жизни руководителей всех уровней центров комплектования (военкоматов).

Также в Украине начались проверки деятельности всех областных военкомов на предмет коррупции.