Очередной случай применения силы сотрудниками ТЦК произошёл в посёлке Глыбокая Черновицкой области.

Видео, снятое местной жительницей на месте происшествия, опубликовали местные телеграм-каналы.

На ролике четверо военкомов силой заталкивают мужчину в легковой автомобиль.

Видео начинается с момента, когда двое людей в военной форме ведут к открытой задней двери машины мужчину, держа его за вытянутые в стороны руки. Третий военком садится на заднее сиденье с другой стороны и головой вперёд принимает задержанного. Четвёртый работник ТЦК на короткое время открывает дверь водителя, но сам не выходит.

"Какое они имеют право так поступать с людьми?" - говорит женщина, которая ведёт съёмку.

Мужчина, которого трое силой усадили в автомобиль отчаянно сопртивляется и что-то кричит.

"Боже мой... Это Глыбокая" - произносит женский голос за кадром.

Военкомы что-то угрожающе кричат в адрес ведущих съёмку, но слова разобрать невозможно.

"Та снимаем, потому что так не делается", - говорит женщина.

Даже после того, как трём лицам в камуфляжной форме удалось затащить мужчину в автомобиль, он продолжал сопротивляться, долгое время не давая захлопнуть дверь. Военкомы сделали это примерно с четвёртой попытки.

С начала ролика и до его завершения рядом стоит машина полицейских. Они никак не принимают участия в происходящем. Двое из них стоят у двери водителя. Правоохранители даже не смотрят в направлении военкомов и снимающей их женщины.

Ранее мы публиковали видео, как на Закарпатье мужчина разделся догола в знак протеста после того, как его посадили в военкомовский бус.

Также мы сообщали, что ГБР начало расследовать насильное удержание мужчины в военкомате и выдачу повестки его адвокату.