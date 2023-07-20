В Киеве за системное вымогательство денег у солдат задержали начальника мобильного центра занятости воинской части №3077 Национальной гвардии Украины майора Владимира Линицкого.

Об этом "Стране" стало известно из источников в правоохранительных органах.

"Линицкий организовал схему вымогательства денег от подчиненных ему солдат за выделение финансовой помощи на социальные нужды. Чтобы получить материальную помощь предусмотренную законом солдат должен был отдать часть денег майору Линицкому. За последние три месяца со чтороны подозреваемого правоохранители зафиксировали 27 случаев вымогательства на общую сумму 135 тысяч гривен", — рассказывает источник.

Он также уточнил, что Линицкому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее суд признал виновным замкомандира воинской части за вымогательство денег у вдовы бойца ВСУ. Речь шла о деньгах, которые женщина должна была получить от государства в качестве компенсации. За злоупотребление влиянием ему назначено наказание в виде двух лет содержания в дисциплинарном батальоне.

Перед этим в Винницкой области был задержан командир роты, вымогавший взятки с подчинённых за отпуска.

Также стало известно, что в Одесской области замкомандира воинской части вымогал 120 тысяч гривен с военнослужащего.