В Одессе полицейский вымогал тысячу долларов у матери погибшего ребенка. Когда та отдала ему все имевшиеся у нее 600 долларов, полицейского задержали сотрудники Государственного бюро расследований.

Об этом пишет "Думская".

В начале мая трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа. Во время трагедии женщины дома не было, за сыном должен был следить отец.

Полицейский решил "подзаработать" и требовал деньги за то, чтобы мужчину не привлекли к уголовной ответственности и закрыли уголовное производство.

Во время передачи ему 600 долларов, злоумышленника задержало ГБР совместно с внутренней безопасностью полиции.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы по статье злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК).

Ранее мы писали, что в Тернопольской области двое мужчин год вымогали деньги у своей знакомой, угрожая в противном случае разместить в социальных сетях ее интимные фотографии. Суд вынес решение по делу в марте этого года. Судя по материалам дела девушка пересылала шантажистам каждый месяц разные суммы, однако через время обратилась в полицию. На тот момент она успела перечислить вымогателям почти 17 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали и сообщили о подозрении двоим мужчинам, которые с целью вымогательства денежных средств похитили жителя Подольского района.