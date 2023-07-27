В Винницкой области на получении взятки задержан сотрудник ТЦК. Как стало известно "Стране", он продавал отсрочки от службы.

"Задержан командир отделения роты охраны Винницкого ТЦК на получении взятки 2000 долларов.

Он организовал схему по предоставлению отсрочки от призыва на военную службу. За неправомерную выгоду оказывал влияние на должностных лиц Винницкого ТЦК, а те выдавали необходимы документы уклонистам", - рассказал источник в правоохранительных органах.

Сейчас следствие устанавливает причастность других сотрудников ТЦК к схеме. Самому Панченко грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писала "Страна", краматорского военкома подозревают в оформлении фиктивных документов уклонистам.

Также мы писали, как в Черновцах полицейский чиновник вымогал десятки тысяч евро за закрытие уголовных дел уклонистов.

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