Начальник ТЦК Краматорского района Донецкой области подозревается в оформлении фиктивных документов для пересечения границы уклонистами. Цена "услуги" составляла 20 тысяч гривен для одного человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, знакомый военкома подыскивал "клиентов", которые за деньги желали уехать из Украины. Уклонисты предоставляли необходимые копии документов, которые сообщник через мессенджер перенаправлял "для оформления" военкому. Тот производил фиктивные временные удостоверения и справки военно-врачебной комиссии, в которых отмечалось, что лицо непригодно к военной службе.

ГБР задокументировало выдачу фиктивных документов нескольким мужчинам. Оба фигуранта подозреваются в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как сообщалось, созданные рабочие группы Минобороны получили от граждан более двух тысяч обращений касательно незаконной деятельности сотрудников ТЦК. Также известно, что с начала войны 21 сотрудник военкоматов получил подозрение по уголовным делам.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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