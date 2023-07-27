На фоне сообщений о новом наступлении ВСУ президент Украины Владимир Зеленский приехал в Днепр и провел там заседание Ставки.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Президент рассказал, что на заседании Ставки обсудили ситуацию на фронте, ход наступательных и оборонительных действий, результативность использования ПВО и ее усиление с учетом будущих поступлений.

Особенно пристальное внимание, по его словам, уделили обеспечению войск боеприпасами.

Также обсудили проверку военкомов.

"Одиннадцать областей – на особом контроле", - отметил Зеленский.

Напомним, накануне ВСУ начали новую масштабную атаку в районе Работино под Ореховым. Бои продолжаются и сейчас.

Сегодня западные СМИ начали сообщать, что Украина уже направила дополнительные силы в наступление. Хотя их источники предупреждают, что это все еще не основной удар.

Американский Институт изучения войны заявил, что украинские силы начали крупную механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, судя по всему, прорвали некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции.