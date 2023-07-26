В Министерстве обороны Украины подвели промежуточные итоги расследования коррупционной деятельности военкомов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Расследуется 106 уголовных производств, с начала войны 21 сотрудник военкоматов получил подозрение. Восемь обвинительных актов в отношении 16 человек уже направлены в суд.

Созданные рабочие группы Минобороны работают в регионах. Граждане передали им более 2300 обращений касательно незаконной деятельности сотрудников ТЦК. У 102 руководителей ТЦК и их заместителей мониторят их образ жизни.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) создало базу, в которую вошли все военкомы страны.

Тем временем полиция сообщает, что задержала на получении взяток сотрудников военкоматов в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

Они за деньги помогали людям уклоняться от мобилизации. Суммы, получаемые фигурантами, колебались от 9000 гривен до 1500 долларов.

Отмечается, что всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, им избраны меры пресечения. Работнику военкомата из Днепропетровской области - содержание под стражей с правом внесения 215 тысяч гривен залога, с Волыни - ночной домашний арест, а буковинским фигурантам - содержание под стражей с правом внесения залога более чем в 536 тыс. грн каждому.

За принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в конце июля НАПК совместно с другими правоохранительными органами начало мониторинг образа жизни руководителей всех уровней центров комплектования (военкоматов).

После скандала с одесским военкомом Борисовым в Украине начались проверки деятельности всех областных военкомов на предмет коррупции. Вчера Печерский суд Киева отправил под стражу бывшего одесского военкома Евгения Борисова на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен.