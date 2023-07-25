СБУ задержала львовского блогера Марьяна Чаву, который на видео оскорблял военкомов, выписывавших повестки.

В его соцсетях есть десятки подобных видео. Самый известный инцидент произошел в июне в Дрогобыче.

Чава на улице подошел к представителям Территориального центра комплектования, когда те раздавали повестки, назвал их преступниками, заявил, что они получают зарплату благодаря его налогам, угрожал вызвать следственно-оперативную группу.

Оказалось, что военкомы - это бывшие военные, вернувшиеся с фронта из-за ранения. Один из них на войне потерял глаз.

СБУ его задержала по подозрению в препятствовании деятельности ВСУ, сообщают местные СМИ.

Война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне.

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