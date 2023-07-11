ВАКС конфисковал две киевские квартиры российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева, который находится под санкциями СНБО.

Об этом сообщила директор Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

Конфискованы две квартиры Лебедева в центре Киева: на Ярославовом Валу (площадь 138 кв. м) и на улице Саксаганского (193 кв. м).

Сообщается, что первая квартира записана непосредственно на Лебедева. Она была опечатана еще в январе. А вторую он переписал на своего товарища-программиста за несколько месяцев до вторжения в РФ.

Лебедев еще может подать апелляцию.

В июне 2022 Лебедев посетил захваченную Запорожскую АЭС, откуда опубликовал репортаж. За это СБУ заочно предъявила ему обвинение. Также его обвиняют в распространении кремлевских нарративов в своих блогах.

Также после вторжения РФ в Украину Лебедев публиковал видео с трофейными табличками из "Азовстали".

Напомним, санкции против Лебедева введены еще в январе прошлого года. В 2017 году СБУ запретила Артемию Лебедеву въезд в Украину из-за поездок в Крым и на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.