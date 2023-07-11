У российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева конфисковали две квартиры в центре Киеве
ВАКС конфисковал две киевские квартиры российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева, который находится под санкциями СНБО.
Об этом сообщила директор Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.
Конфискованы две квартиры Лебедева в центре Киева: на Ярославовом Валу (площадь 138 кв. м) и на улице Саксаганского (193 кв. м).
Сообщается, что первая квартира записана непосредственно на Лебедева. Она была опечатана еще в январе. А вторую он переписал на своего товарища-программиста за несколько месяцев до вторжения в РФ.
Лебедев еще может подать апелляцию.
В июне 2022 Лебедев посетил захваченную Запорожскую АЭС, откуда опубликовал репортаж. За это СБУ заочно предъявила ему обвинение. Также его обвиняют в распространении кремлевских нарративов в своих блогах.
Также после вторжения РФ в Украину Лебедев публиковал видео с трофейными табличками из "Азовстали".
Напомним, санкции против Лебедева введены еще в январе прошлого года. В 2017 году СБУ запретила Артемию Лебедеву въезд в Украину из-за поездок в Крым и на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.