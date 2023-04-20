В Одессе разгорелся скандал вокруг "якоря-сердца", символа, который используется с 2012 года в качестве логотипа города.

Автором "якоря-сердца" является российский дизайнер Артемий Лебедев, который не осудил вторжение и фотографировался на захваченной россиянами "Азовстали".

Поэтому теперь активисты требуют отказаться от логотипа, но горсовет отказался это делать.

Так, и.о. директора Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одессы Иван Липтуга заявил, что менять логотип города неуместно, т.к. люди не ассоциируют этот символ с Россией.

"Студия это большая структура, которая до недавнего времени имела свой офис в Украине, в Киеве, и очень много сделала проектов для многих громких имен в нашей стране, которые и до сегодняшнего дня пользуются этим дизайном. В студии были определенные работники, работавшие над дизайном, но это был быстрый дизайн, принятый городом, и с 2012 года студия никогда не имела ничего общего с продвижением и развитием этого символа в Одессе", - сказал он.

Ранее сообщалось, что СБУ заочно предъявила обвинение дизайнеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа с ЗАЭС.

Также мы писали, что в Киеве опечатали квартиру и офис студии Лебедева.