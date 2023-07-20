СБУ задержала в Одессе блогера, которого называет "правой рукой" покойного Кирилла Стремоусова, назначенного РФ "замглавы Херсонской области". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Имя блогера не называется, но, судя по опубликованным фото и видео, это николаевский блогер Александр Надёжа.

Ему сообщили о подозрении по трем статьям, по которым грозит до 10 лет тюрьмы. Он уже арестован.

Блогера обвиняют в публичном оправдании российской агрессии (436-2), призывах к захвату государственной власти (ст. 109), а также пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ст. 436-1).

При этом заявлено, что "правой рукой" Стремоусова он был, находясь на подконтрольных Украине территориях.

Как писала "Страна", в ноябре прошлого года появилась информация о гибели в Херсоне представителя оккупационной власти Кирилла Стремоусова. Позже назначенный РФ "глава" Херсонской области подтвердил смерть своего зама Стремоусова. Также гибель Стремоусова подтвердили в "Минздраве" Херсонской области.

Война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

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