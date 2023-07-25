Печерский суд Киева отправил под стражу бывшего одесского военкома Евгения Борисова на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен.

Борисов заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда о взятии под стражу, так как у него нет 150 миллионов для внесения залога.

Напомним, в ГБР сообщили, что будут просить суд арестовать бывшего одесского военкома без права внесения залога. Ему грозит десять лет тюремного заключения.

Сам Евгений Борисов попросил избрать ему любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, заявив, что "умрет в тюрьме".

Сегодня в Печерском районном суде Киева началось судебное заседание по избранию меры пресечения бывшему одесскому военкому Евгению Борисову, которого обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в незаконном обогащении.

Известно, что Борисов был задержан накануне в Киеве. По неофициальной версии, силовики выманили его в столицу, обещая замять громкое дело с покупкой дорогой недвижимости и элитных авто, и на подходе к ГБР задержали. За пару дней до ареста Борисов был на юге Одесской области, где собирался, договорившись с местными силовиками, выехать за границу.