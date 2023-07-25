Бывший одесский военком Евгений Борисов попросил избрать ему любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Об этом он заявил в зале суда, передает корреспондент "Страны".

"Я умру в тюрьме. У меня недавно тромб оборвался, это происходит регулярно и в любой момент тромб может оборваться повторно. Мне в ближайшие 2-3 месяца нужна постоянная реабилитация", - заявил Борисов.

Напомним, сегодня в Печерском районном суде Киева началось судебное заседание по избранию меры пресечения бывшему одесскому военкому Евгению Борисову, которого обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в незаконном обогащении.

В ГБР сообщили, что будут просить суд арестовать бывшего одесского военкома без права внесения залога. Ему грозит десять лет тюремного заключения.

Известно, что Борисов был задержан накануне в Киеве. По неофициальной версии, силовики выманили его в столицу, обещая замять громкое дело с покупкой дорогой недвижимости и элитных авто, и на подходе к ГБР задержали. За пару дней до ареста Борисов был на юге Одесской области, где собирался, договорившись с местными силовиками, выехать за границу.