Проверки военкоматов, помощь США и презентация украинских беспилотников. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение во вторник, 25 июля.
Главное из заявлений президента:
- Пообещал, что не простят ни депутатам, ни военкомам, если они "противопоставляют себя государству", в том числе находясь на пляжах (намек на нардепа Юрия Аристова, который недавно отдыхал на Мальдивах).
- Прокомментировал результаты проверок военкоматов, назвал их "неутешительными".
- Сообщил о телефонном разговоре с премьером Британии о возможности поставок новых систем ПВО для защиты юга Украины. Той же теме было посвящено совещание по подготовке к саммиту Украина – НАТО.
- Поблагодарил Вашингтон за новый пакет военной помощи.
- Рассказал о презентации разных видов украинских дронов и пообещал, что их количество будет увеличиваться.
Напомним, сегодня суд взял бывшего одесского военкома Борисова под стражу на два месяца с залогом в 150 миллионов гривен. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в незаконном обогащении.
Ранее Зеленский заявил о неизбежной ответственности для военкомов за нарушения.
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