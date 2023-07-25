Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение во вторник, 25 июля.

Главное из заявлений президента:

Пообещал, что не простят ни депутатам, ни военкомам, если они "противопоставляют себя государству", в том числе находясь на пляжах (намек на нардепа Юрия Аристова, который недавно отдыхал на Мальдивах). Прокомментировал результаты проверок военкоматов, назвал их "неутешительными". Сообщил о телефонном разговоре с премьером Британии о возможности поставок новых систем ПВО для защиты юга Украины. Той же теме было посвящено совещание по подготовке к саммиту Украина – НАТО. Поблагодарил Вашингтон за новый пакет военной помощи. Рассказал о презентации разных видов украинских дронов и пообещал, что их количество будет увеличиваться.

Напомним, сегодня суд взял бывшего одесского военкома Борисова под стражу на два месяца с залогом в 150 миллионов гривен. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в незаконном обогащении.

Ранее Зеленский заявил о неизбежной ответственности для военкомов за нарушения.