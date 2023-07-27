Суд арестовал активы бывшего одесского военкома Евгения Борисова и членов его семьи.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Госбюро расследований (ГБР).

Арестовано следующее имущество:

земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области;

два дома в Одессе общей площадью более 420 кв. м;

домовладение в Одессе площадью 78,5 га;

две квартиры и треть квартиры в Одессе;

автомобиль Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz EQV 2022 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 2021 года;

автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска;

автомобиль Audi A6 1999 года выпуска и другое.

ГБР заявляет, что родственники Борисова пытались вывезти за границу Porsche Macan, но эта попытка была предотвращена. Элитное авто зарегистрировано на невестку Борисова. Следствие считает, что автомобиль был приобретен противоправным путем, поэтому он изъят.

Напомним, позавчера суд взял бывшего военкома Борисова под стражу на два месяца с альтернативой внесения залога в 150 миллионов гривен.

Суд принял такое решение, хотя ГБР просило арестовать Борисова без права внесения залога. Экс-военкому грозит десять лет тюремного заключения.