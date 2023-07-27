ГБР сообщает о задержании руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, избивших военного.

По данным СМИ, один из них - глава областного ТЦК Сергей Луцюк. Именно он избивал своего подчиненного дубинкой (на видео), а второй задержанный это снимал.

"Полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить и избили мужчину", - говорится в сообщении ГБР.

СМИ публикуют полную версию видео, на котором пострадавший говорит, что "больше так не будет", и его "взяли на наркоте". Дальше он конкретизирует, что некий правоохранитель у него нашел "траву и порошок" и за это склонил его "сдавать" свое начальство.

ГБР же сообщает, что это у задержанного главы районного ТЦК нашли наркотики.

Ранее в Винницкой области на получении взятки был задержан сотрудник военкомата, который продавал отсрочки от службы.

Также мы писали, что Краматорского военкома подозревают в оформлении фиктивных документов уклонистам.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.