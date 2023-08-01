СБУ задержала сотрудника Миргородского военкомата в Полтавской области. По данным следствия, за 6 тысяч долларов он подделывал заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу. Это позволяло военнообязанным сняться с учета и уехать за границу.

Его задержали "на горячем", когда он передавал своему клиенту ранее оплаченную фиктивную справку.

По материалам следствия, фигурант был в сговоре с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского ТЦК и социальной поддержки Полтавской области. С их помощью он подыскивал клиентов и готовил документы, позволявшие мужчинам уезжать за границу.

В частности, сначала клиенту "помогали" получить заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу, а затем и вовсе снимали с военного учета.

По имеющимся данным, должностное лицо ранее уже способствовало своим знакомым уклоняться от мобилизации.

В ходе обысков правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлена значительная сумма наличных денег, в том числе и полученная чиновником от "клиента", и несколько десятков пакетов документов на потенциальных уклонистов.

Продолжаются следственные действия, фигуранту готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как писала "Страна", краматорского военкома подозревают в оформлении фиктивных документов уклонистам.

Также мы писали, что НАБУ задержало помощницу "слуги народа" Марченко на взятке за обеспечение выезда уклонистам.

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