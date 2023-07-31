В Запорожье задержали преподавателя информатики высшего профессионального училища, обвинив его в передаче РФ данных о расположении ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, мужчина обустроил наблюдательный пункт на собственной даче, расположенной в одном из садовых кооперативов недалеко от южного фронта, где используя бинокль и другую оптику пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ. Также он на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, фиксируя маршруты движения украинской военной техники.

Собранные данные он посылал представителю РФ через мессенджер.

СБУ сообщает, что мужчина был завербован недавно, в середине июля 2023 года. Он уже арестован.

При обыске у него нашли четыре сигнально-шумовых пистолета, переработанные под боевые, три рации и оптические приборы наблюдения.

Как писала "Страна", ранее СБУ заявила о задержании контрактницы ВСУ, сливавшей РФ информацию о Херсонщине. Ее завербовали во "Вконтакте".

Также "Страна" рассказывала, как бывшую преподавательницу университета Драгоманова обвинили в госизмене за передачу данных о военных в Киеве.