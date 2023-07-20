СБУ задержала в Днепре сотрудницу "Укрзализныци", которую подозревают в подготовке удара РФ по логистическим путям ВСУ в Днепропетровской области.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

Как сказано в посте, подозреваемую - чиновницу местного подразделения "Укрзализныци" - российские военные привлекли к сотрудничеству в начале 2023 года. По указанию российского куратора женщина собирала разведданные о местах базирования Сил безопасности и обороны на территории областного центра. Развединформация была нужда россиянам для подготовки прицельных воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Украины.

Однако СБУ сработала на опережение и помешала реализации враждебных планов – женщину своевременно разоблачили и задержали по месту ее жительства.

По данным следствия, информатор была на прямой связи с кадровым российским военным, который находился на оккупированной части Донбасса.

В поле зрения российской спецслужбы чиновница попала благодаря своей активности в российских пабликах, где публиковала предложения по помощи российским войскам.

Для сбора разведданных фигурантка объезжала территорию города на общественном транспорте и скрыто фотографировала украинские объекты.

Во время обыска у задержанной обнаружили мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российским куратором. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении. Пока она находится под стражей.

Вчера СБУ заявила о задержании контрактницы ВСУ, сливавшей россиянам информацию о Херсонщине.

Ранее спецслужба сообщала о задержании жителя Краматорска, информировавшего россиян о последствиях удара по пиццерии.