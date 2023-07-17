Служба безопасности Украины задержала жителя Краматорска, который, по версии спецслужбы, информировал ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске 27 июня, где погибли 13 человек.

Об этом говорится в Фейсбуке СБУ.

Как сообщается, подозреваемого задержали во время выполнения нового задания ФСБ в Краматорске. Им, по данным спецслужбы, оказался местный житель, который попал в поле зрения РФ из-за своих антиукраинских комментариев в разных телеграм-каналах.

Он собирал и другую интересующую РФ военную информацию. Коммуникацию с россиянами он осуществлял через мессенджер. Для конспирации мужчина зарегистрировал свой аккаунт под вымышленным именем.

Как заявили в спецслужбе, больше всего россиян интересовала информация о количестве погибших и раненых, а также о том, какое они имеют отношение к Силам обороны.

Ранее мы сообщали, что попавшее под удар кафе Краматорска было любимым местом отдыха иностранцев, волонтеров и военных.

Кроме гражданских лиц в пиццерии погиб ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи. Он воевал в составе Интернационального легиона.