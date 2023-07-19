СБУ заявляет о задержании контрактницы ВСУ, которая сливала РФ данные об украинских беспилотниках, позициях ПВО и контрнаступательных операциях в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Фейсбуке.

По данным следствия, женщина служила в воинской части в Херсонской области и выполняла боевые задания на передовой. В первую очередь она передавала противнику места применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.

В случае успешного выполнения задач россияне обещали эвакуировать женщину в РФ и выдать российский паспорт.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемую при попытке получения секретной информации об украинских военных объектах.

Следствие утверждает, что контрактницу дистанционно завербовал в начале этого года кадровый сотрудник ФСБ с позывным "Димка". В поле зрения российской спецслужбы она попала через подписку на разные группы военного толка в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

В дальнейшем женщина общалась с россиянами через один из мессенджеров, а полученную информацию передавала в виде электронных координат с фотографиями объектов.

Во время обысков у фигурантки обнаружили мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Ранее СБУ заявила о задержании жителя Краматорска, информировавшего россиян о последствиях удара по пиццерии.

Также СБУ сообщила о подозрении крымчанину, воевавшему за РФ и попавшему в плен, ему грозит пожизненное за госизмену.