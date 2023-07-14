Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина убивает "врагов государства" по типу Моссада в Израиле.

Об этом глава ГУР сказал в интервью Reuters.

"Если вы имеете в виду Моссад как организацию, которая известна тем, что устраняет врагов своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", - заявил Буданов.

Он добавил, что "россияне не прекращают попыток убить меня, но все это бесполезно".

Справка

Моссад - внешняя разведывательная служба Израиля, одна из трех основных спецслужб страны наряду с Аманом (Управлением военной разведки) и Шабаком. Также Моссад называют "политической разведкой" Израиля, по своему назначению и функциям сравнимой с ЦРУ. Считается одной из наиболее эффективных и профессиональных спецслужб в мире.

В сферу деятельности Моссада входят непосредственно разведка, а также проведение различных операций под прикрытием и контртеррористических операций.

Напомним, недавно Буданов не подтвердил причастность ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам известных россиян.

В мае он давал понять, что Украина причастна к убийствам известных россиян.

А сегодня глава ГУР заявил, что в Украине знают о планах Кремля, поскольку у украинской разведки есть источники, близкие к президенту России Владимиру Путину.