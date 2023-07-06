Глава украинской разведки Кирилл Буданов не подтвердил причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" или резонансным убийствам в России.

Об этом Буданов сказал в интервью The Times.

В то же время глава ГУР дал понять, что Украина подобные действия осуществляет.

"Мы делаем это прямо сейчас. Пока эти нелюди существуют, мы будем активны. Мы используем прямые действия. Мы их используем и любим. Мы знаем, как их делать, и мы гордимся тем, что использовали их, и мы не боимся использовать их где угодно в этом мире против кого бы то ни было", - заявил Буданов.

Ранее, по данным Newsweek, Вашингтон негласно выразил Владимиру Зеленскому свое неудовольствие по поводу атаки на нитки газопроводов "Северный поток".

В то же время Владимир Зеленский отрицает отношение Украины к подрыву "Северных потоков" и требует показать доказательства.

Между тем европейское расследование подрыва газопровода "Северный поток" близится к завершению, обвинения могут быть выдвинуты уже осенью. Следствие полагает, что за подрывом газопровода стоит некое государство.

Что касается убийств известных россиян, в мае Буданов уже давал понять, что Украина к ним причастна.