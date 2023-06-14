Европейское расследование подрыва газопровода "Северный поток" близится к завершению, обвинения могут быть выдвинуты уже осенью.

Об этом сообщил ведущий дело прокурор Матс Юнгквист в интервью "Шведскому радио".

Следствие полагает, что за подрывом стоит некое государство.

Определенные выводы правоохранителям удалось сделать благодаря найденным на месте взрыва следам взрывчатки. Судя по его словам, она имеет характерный состав.

Напомним, накануне в западной прессе была целая серия публикаций о причастности Украины к подрыву "Северных потоков".

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский отрицает отношение Украины к подрыву "Северных потоков.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.