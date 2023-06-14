Шестеро украинских спецназовцев устроили диверсию на "Северных потоках".

Так предполагает немецкая Die Zeit в своём расследовании.

По словам издания, якобы в операции участвовала подводная команда из шести человек, передвигавшихся на яхте.

Издание полагает, что по первоначальному плану операция была назначена на июнь. Диверсию планировалось совершить после военных учений НАТО Baltops, которые проходили с 5 по 17 июня 2022 года.

"Шестеро украинских спецназовцев планировали под вымышленными именами взять в аренду яхту и с помощью акваланга нырнуть к газопроводу. Спецназ подчинялся непосредственно главкому ВСУ Залужному. Причастность президента Зеленского не обнаружена" - говорится в публикации.

Отметим, что целый ряд изданий сообщил, что Украина якобы планировала взорвать трубы летом, но эта информация просочилась в ЦРУ, и акция была отложена.

Ранее подобное предположение уже позволяли себе американские журналисты, по версии которых газопровод "Северные потоки" был взорван группой украинских диверсантов.

Сообщается, что якобы подготовкой подрыва газопровода руководил лично Залужный.

Напомним, что также есть версия, что "Северные потоки" взорвали американцы при помощи норвежцев.