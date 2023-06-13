В американских изданиях продолжают выходить публикации о том, что Украина намеревалась взорвать "Северные потоки" еще летом 2022 года, а руководил процессом якобы главком Валерий Залужный.

Сегодня об этом написало голландское издание NOS. Со ссылкой на источники в своей разведке журналисты сообщили, что Киев намеревался провести операцию по подрыву, о чем Нидерланды предупредили США.

После этого американцы позвонили в Киев и призвали не проводить операции, которой, по данным голландцев, должен был руководить Залужный. Ее намечали на лето, но после предупреждения из ЦРУ заморозили.

"ЦРУ не предполагало, что произойдет еще одна атака", - говорится в расследовании голландских журналистов.

При этом точных данных о том, стоит ли Украина за осенним подрывом "Северных потоков", пока нет. Хотя предыдущие события и "укрепили подозрения спецслужб в том, что за диверсией стоит Украина".

Затем свою информацию по этой теме опубликовал Wall Street Journal. Издание добавило новые подробности. В частности, о том, что "украинская диверсионная группа хотела арендовать яхту на побережье Балтийского моря и с помощью группы водолазов заложить взрывчатку на четырех трубах газопроводов". Такие данные Нидерланды передали ЦРУ.

При этом у разведки США до сих пор есть вопросы относительно того, способна ли Украина осуществить подобную операцию технически. И, как пишет издание, Главное управление разведки Украины отрицает участие Киева в атаке.

В Госдепе тему отказались комментировать и предложили дождаться результатов расследования. Но признали, что с Украиной по этому вопросу идут дипломатические контакты.

"Я могу лишь сказать, что мы не комментируем частные дипломатические переговоры, которые имеем с представителями Украины. Что касается заданного вопроса, то это дело относится к расследованию, ведущемуся рядом европейских стран", - заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Напомним, о том, что трубы взорвала некая "проукраинская группа", не связанная с украинскими властями, но имеющая прямое отношение к Украине, западная пресса начала активно писать в марте.

Украина опровергает свою причастность к диверсии. Владимир Зеленский недавно заявил, что не отдавал такого приказа.