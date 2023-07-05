Вашингтон негласно выразил Владимиру Зеленскому свое неудовольствие по поводу атаки на нитки газопроводов "Северный поток".

Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на свои источники в материале, посвященном работе ЦРУ в Украине.

Это произошло в сентябре прошлого года, после подрыва газопровода. Впрочем, как утверждает издание, Киев предупреждениям не внял.

"Но за этим актом саботажа последовали другие удары, в том числе недавняя атака беспилотников на сам Кремль. Это вызвало вопросы по поводу одной из основных обязанностей ЦРУ в сфере разведки — достаточного знания того, что украинцы планируют и как повлиять на них", - говорится в статье.

"Эти атаки противоречат обещаниям Зеленского о том, что Украина не будет предпринимать действий, которые могут расширить масштабы войны", - добавляет издание.

Ранее мы рассказывали, что в своем материале Newsweek написал, что ЦРУ активно участвует в военных событиях в Украине, но не афиширует этого.

"ЦРУ очень активно участвует в войне, не нарушая основного обещания администрации Байдена, которое заключается в том, что на земле не будет следов американских ботинок", - сказал источник издания.

Между тем европейское расследование подрыва газопровода "Северный поток" близится к завершению, обвинения могут быть выдвинуты уже осенью.