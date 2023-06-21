Стало известно, как сейчас выглядят взорванные нити "Северных потоков" в водах Германии.

Кадры со дна Балтийского моря, снятые дроном, публикует немецкий телеканал RTL.

По оценке журналистов, первая ветка трубопровода на датской и шведской территориях пострадала от взрыва гораздо сильнее, чем нитка "Северного потока - 2" в водах Германии.

На кадрах видны неровные края труб, поврежденные взрывом.

Напомним, что 26 сентября 2022 года в результате серии взрывов в экономических зонах Дании и Швеции в море были повреждены две нитки российского газопровода "Северный поток - 1" и одна нитка "Северного потока - 2".

Тем временем европейское расследование подрыва близится к завершению, обвинения по этому делу могут быть выдвинуты уже осенью. Следствие полагает, что за подрывом стоит некое государство.

Западные СМИ уже несколько месяцев пишут о якобы причастности украинцев к подрыву газопроводов. Накануне издание The Washington Post заявило, что ​​ЦРУ располагало сведениями о планах Украины по подрыву "Северных потоков" задолго до диверсии.

Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский отрицает отношение Украины к подрыву "Северных потоков".