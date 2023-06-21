Появилось видео разрушенного участка газопровода "Северный поток" в водах Германии
Стало известно, как сейчас выглядят взорванные нити "Северных потоков" в водах Германии.
Кадры со дна Балтийского моря, снятые дроном, публикует немецкий телеканал RTL.
По оценке журналистов, первая ветка трубопровода на датской и шведской территориях пострадала от взрыва гораздо сильнее, чем нитка "Северного потока - 2" в водах Германии.
На кадрах видны неровные края труб, поврежденные взрывом.
Напомним, что 26 сентября 2022 года в результате серии взрывов в экономических зонах Дании и Швеции в море были повреждены две нитки российского газопровода "Северный поток - 1" и одна нитка "Северного потока - 2".
Тем временем европейское расследование подрыва близится к завершению, обвинения по этому делу могут быть выдвинуты уже осенью. Следствие полагает, что за подрывом стоит некое государство.
Западные СМИ уже несколько месяцев пишут о якобы причастности украинцев к подрыву газопроводов. Накануне издание The Washington Post заявило, что ЦРУ располагало сведениями о планах Украины по подрыву "Северных потоков" задолго до диверсии.
Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский отрицает отношение Украины к подрыву "Северных потоков".