Появилось журналистское расследование о работе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Украине. По данным СМИ, спецслужба активно участвует в военных событиях, но не афиширует этого.

Материал опубликовал журнал Newsweek.

"ЦРУ очень активно участвует в войне, не нарушая основного обещания администрации Байдена, которое заключается в том, что на земле не будет следов американских ботинок", - сказал источник издания.

По его данным, сотрудники ЦРУ постоянно находятся в Украине, но их деятельность строго регламентирована, а численность ограничена. В их задачи входит работа с вооружением, коммуникация с украинскими спецслужбами, контроль над тем, чтобы "ситуация не вышла за определённые рамки".

"ЦРУ занимало центральное место в войне даже до того, как она началась", - сообщил изданию источник в разведке.

Журнал пишет, что спецслужба работает не только над военной помощью Украине (в основном, передавая разведданные), но также пытается выяснить истинные планы Владимира Зеленского и Владимира Путина. Кроме того, ЦРУ курирует значительные объёмы американской военной помощи Украине, которые держатся в тайне.

"Многое из того, что Вашингтон делает для помощи Украине, держится в секрете, а многое из того, что обычно входит в сферу компетенции американских военных, выполняется ЦРУ", - говорится в материале.

Ранее газета The New York Times писала, как американская разведка помогает Украине убивать российских генералов.

Разведка США отслеживает и потери сторон. По данным CNN, в середине июня американская разведка заявила о потере Украиной 16 БМП Bradley в боях под Запорожьем.