Глава ЦРУ Уильям Бернс в ноябре призывал президента Украины Владимира Зеленского "как можно быстрее добиться прогресса на поле боя, потому что масштабы военной поддержки могут начать падать".

Об этом пишет Politico cо ссылкой на слова украинских чиновников.

"Предупреждение Бернса прозвучало после прогнозов о том, что Палата Конгресса США, контролируемая республиканцами, вскоре начнет сокращать поддержку. А советник Зеленского сказал Politico, что Киев обеспокоен тем, что некоторые в администрации президента Джо Байдена будут рады использовать Конгресс в качестве предлога для свертывания военной помощи и побудить Украину согласиться на сокращение своих военных целей", - говорится в материале.

Статья Politico под заголовком "Запад до сих пор не знает, как выглядит победа в Украине" посвящена вопросу конечной цели конфликта.

Напомним, на днях Politico писало, что администрация президента США Джо Байдена срочно потребовала от украинской власти закрепить свои достижения на фронте и, возможно, нанести собственный контрудар.

Также газета The Washington Post писала, что США давят на Украину по вопросу наступления.