Служба безопасности Украины задержала двух сторонников рашизма, которые оправдывали вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Киеве СБУ задержала бывшего учителя Киевского лицея, который вел российскую пропаганду среди своих бывших учеников.

В частности, популяризировал идеи священника-блогера РПЦ Андрея Ткачева, которому СБУ ранее уведомила о подозрении за призывы к уничтожению украинских городов.

Также задержанный "навязывал постулаты рашизма" под авторством "российского псевдоисторика" Евгения Спицына, "отрицавшего существование Украины как суверенного государства".

Призывал "косить" от мобилизации и восхвалял руководство РФ.

Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Также в Харьковской области разоблачен еще один прокремлевский агитатор, участвовавший в постановочных сюжетах российских медиа в период временной оккупации региона. Мужчина называл войну в Украине "гражданским конфликтом" и призывал украинских защитников сложить оружие.

"Такие видео россми подавали как позицию рядовых граждан Украины и использовали для массового "разгона" в информпространстве. После освобождения региона злоумышленник "залег на дно" и таким образом надеялся избежать правосудия", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что СБУ задержала в Днепре сотрудницу "Укрзализныци", которую подозревают в подготовке воздушного удара РФ.

Также мы сообщали, что СБУ задержала контрактницы ВСУ, сливавшей россиянам информацию о Херсонщине.