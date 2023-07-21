СБУ задержала двух пророссийских агитаторов, один из которых бывший учитель Киевского лицея
Служба безопасности Украины задержала двух сторонников рашизма, которые оправдывали вооруженную агрессию России против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Киеве СБУ задержала бывшего учителя Киевского лицея, который вел российскую пропаганду среди своих бывших учеников.
В частности, популяризировал идеи священника-блогера РПЦ Андрея Ткачева, которому СБУ ранее уведомила о подозрении за призывы к уничтожению украинских городов.
Также задержанный "навязывал постулаты рашизма" под авторством "российского псевдоисторика" Евгения Спицына, "отрицавшего существование Украины как суверенного государства".
Призывал "косить" от мобилизации и восхвалял руководство РФ.
Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Также в Харьковской области разоблачен еще один прокремлевский агитатор, участвовавший в постановочных сюжетах российских медиа в период временной оккупации региона. Мужчина называл войну в Украине "гражданским конфликтом" и призывал украинских защитников сложить оружие.
"Такие видео россми подавали как позицию рядовых граждан Украины и использовали для массового "разгона" в информпространстве. После освобождения региона злоумышленник "залег на дно" и таким образом надеялся избежать правосудия", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что СБУ задержала в Днепре сотрудницу "Укрзализныци", которую подозревают в подготовке воздушного удара РФ.
Также мы сообщали, что СБУ задержала контрактницы ВСУ, сливавшей россиянам информацию о Херсонщине.