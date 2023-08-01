Во вторник, 1 августа, в Украине идет 524-й день войны с Россией.

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1 августа

10.05 Бразилия примет участие в саммите по украинской "формуле мира", который состоится в Саудовской Аравии.

Как сообщает глава ОП Ермак, МИД Бразилии подтвердил участие.

"Это очень хорошая новость", - комментирует он.

09.57 Депутатам Киевсовета вручили подозрения в уклонении от военной службы, сообщает прокуратура.

По данным следствия, трое депутатов и один помощник депутата являются военнослужащими одной из частей ТРО, но в течение года не являлись на военную службу. Один из них при этом даже продолжал получать зарплату в части.

Депутаты оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Вероятно, это продолжение истории с депутатами Михаилом Терентьевым от "Удара", Игорем Хацевичем от "ЕС", Олегом Левченко от "ЕС" и Игорем Шпаком из «Єдності».

09.50 В России за минувшие сутки пытались поджечь сразу 9 военкоматов, сообщают местные паблики.

Такие попытки зафиксированы: в Россоши (Воронежская область), Можайске (Московская область), Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Подольске, Калуге, Верхнеуральске и Копейске (Челябинская область).

Почти все поджигатели рассказали, что им звонили мошенники. Например, в Можайске неизвестные по телефону убедили женщину, что в военкомате прячутся преступники, поэтому туда нужно кинуть коктейль Молотова.

09.40 МВД публикует кадры ликвидиации последствий ночной атаки дронами по Харькову.

09.30 Впервые после выхода РФ из зерновой сделки три иностранных суда прибыли в один из украинских портов на Дунае, сообщает Forbes.

Корабли принадлежат греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям. В порт они зашли еще 30 июля.

По данным издания, греческое и израильское суда прошли в направлении порта Измаил через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно – из северной Турции.

Они шли с включенными транспондерами, не скрывая своего курса. За их переходом наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО.

«Сообщение, что три гражданских суда беспрепятственно дошли до Украины, может свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо неспособна проводить обыски кораблей в данный момент», – комментирует ситуацию Институт изучения войны (ISW).

09.12 В Черниговской области этой ночью российская ДРГ пыталась пересечь границу и проникнуть в Украину, сообщил командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев.

Четыре вооруженных человека были замечены пограничниками с помощью тепловизоров.

Был открыт огонь на поражение, заставивший их отойти назад.

09.05 Зеленский с утра заслушал доклады по налёту пяти "Шахидов" на Харьков и ударов по Кривому Рогу и Херсону.

Также с Залужным и другими генералами обсуждалась ситуация на фронте.

Был отдельно секретный доклад главы ГУР Буданова.

08.40 Губернатор Олег Синегубов публикует новые фото пострадавшего здания в Харькове.

На кадрах - учебное заведение в Салтовском районе. Ударом дрона разрушены два этажа из трёх.

08.32 Новые кадры последствий удара по "Москва-Сити".

08.30 Главное из сводки Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки РФ нанесла 9 ракетных и 57 авиационных ударов, 61 обстрел из РСЗО.

На Купянском направлении ВСУ отразили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине и возле Новоселовского Луганской области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы.

На Шахтерском направлении в районе Старомайорского россиян предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

08.20 В Кривом Роге на это утро уже более 80 пострадавших после вчерашнего ракетного удара, сообщили власти области.

Напомним, вчера вечером в городе завершили разбор завалов рухнувших зданий. Там погибли шесть человек.

08.10 Генштаб ВСУ по сути опроверг вчерашнее заявление Пушилина о возврате контроля над Старомайорским.

Напомним, вчера т.н "глава ДНР" сообщил, что украинские силы отступили из этого села на Времьевском выступе.

Но в утренней сводке Генштаба говорится о том, что в районе Старомайорского противник "осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение".

07.37 В Харькове из-за ночной атаки беспилотников два здания были разрушены, в одном из них произошел пожар, сообщает ГСЧС.

Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши. Также возник пожар на площади около 200 квадратных метров.

Еще три попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Частично повреждено двухэтажное здание. Ранен один человек, его состояние оценивают медики.

07.21 Еще один беспилотник взорвался на территории "Москва Сити" в российской столице.

Как сообщает минобороны РФ, два дрона были сбиты над Одинцовским и Нарофоминским районами.

Ещё один упал на территории офисного комплекса. Повреждена та же башня, что и в прошлый раз.

Как сообщил мэр Москвы Собянин, нарушено остекление на 21-м этаже здания.

Предыдущая такая атака была на днях.

07.05 Мэр Харькова Игорь Терехов о прилетах: "по меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густо населенных районах. Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется".

07.00 Ночью глава Харьковской ОВА Синегубов подтвердил прилеты в Харькове дронов-камикадзе.