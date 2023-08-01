Анализируем итоги 524-го дня войны в Украине.

Атаки на "Москва-Сити" и корабли

Сегодня снова беспилотники, вероятно, украинского происхождения атаковали Москву. Один из них ударил практическим там же, где и в прошлый раз - в комплексе "Москва-сити". Еще два были сбиты над Одинцовским и Нарофоминским районами.

Интересно, что в районе "Москвы-сити" дрон попал в башню IQ Квартал, которая уже получила повреждения от беспилотника в ночь на воскресенье.

При этом российское минобороны заявляет, что беспилотник был посажен средствами радиоэлектронной борьбы. Но как получилось так, что оба раза его "посадили" на одно и то же место - остается непонятным.

Источники российских СМИ пишут, что дроны, атаковавшие Москву и Подмосковье, летели с территории Украины. По оценке экспертов Newsweek, это были украинские беспилотники "Бобер" с дальностью полета около 1000 километров.

Издание отмечает, что БПЛА не нанесли значительных повреждений, так как против них были задействованы значительные средства радиоэлектронной борьбы. При этом основной задачей таких ударов может быть "преднамеренный психологический эффект переноса войны на российскую столицу".

Комментарий того же характера дали и в Офисе президента.

"Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать с них все долги… Все, что будет дальше происходить в России, – объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны…", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

О том, что главная цель этих акций - информационно-психологическая, "Страна" уже рассказывала. То есть, такими ударами с одной стороны Украина хочет показать москвичам, что "война уже пришла в их дом" и что "армия РФ не может защитить столицу от ударов беспилотников", а с другой стороны - поднять боевой дух украинцев, показывая, что не только Россия может наносить удары по Украине, но и ВСУ могут бить по Москве.

Реакции Запада пока не последовало. Но вчера вечером в Госдепартаменте США заявили, что украинские власти могут самостоятельно выбирать цели для ударов по России, хотя Штаты их и не поощряют.

В России заявили, что принимают меры по усовершенствованию своей противовоздушной обороны.

Ряд российских пабликов пишут, что проблема в малом размере беспилотников, которые трудно распознать системе ПВО и сейчас перенастраивают ее работу, чтоб "отлавливать" и такие цели. Но большинство комментарии сводятся к тому, что "не добившись успеха в наступлении Украина решила "бить стекла" в Москва-сити, пытаясь "изобразить победы" и посеять тревогу среди москвичей, а потому не нужно поддаваться панике".

Также в минобороны РФ сегодня заявили о новой атаке безэкипажных катеров. Три катера пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" в 340 км юго-западнее Севастополя. Утверждается, что все три катера уничтожены, а корабли "продолжают выполнение задач" (то есть, остались невредимыми).

Ранее "Сергей Котов" уже подвергался аналогичной атаке. Киев заявлял об участии этого корабля в блокаде черноморских портов Украины.

Также минобороны РФ заявило о попытке атаки на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Утверждается, что их атаковали тремя безэкипажными катерами, но их уничтожили корабли ВМФ РФ.

В Офисе президента последний эпизод опровергли. "Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты", - сказал Подоляк агентству Reuters.

Под ударами сегодня находилась и Украина. Ночью был налет "Шахидов" на Харьков, где попало по зданиям в двух районах: по общежитию в Салтовском и спорткомплексу в Шевченковском. Общежитие наполовину разрушено, на разбор завалов уйдет несколько дней. Погибших нет.

В Херсоне обстрелу подверглась городская клиническая больница. Погиб молодой врач, у которого сегодня был первый рабочий день после интернатуры. Повреждено отделение хирургии, медсестра получила травму. Пострадали два этажа больницы.

Ситуация на фронте

Российские военные паблики сегодня снова пишут о крупной попытке прорыва ВСУ на Ореховском направлении в районе Работино. Утверждают, что атака отбита. Украина этого не комментировала.

Но сам Ореховский участок, похоже, действительно ключевой - его приехал обсуждать на фронт глава российского генштаба Валерий Герасимов, с января командующий группировкой противника в Украине.

Заявляется, что он посетил войска РФ в Запорожской области, где "проверил передовой пункт управления". Герасимов встретился с командующим запорожской группировкой противника Александром Романчуком и обсудил с ним ситуацию в районе Орехова.

Восточнее - на Времьевском выступе - установилось относительное затишье.

Генштаб ВСУ сегодня опроверг заявление Пушилина о возврате контроля над Старомайорским (вчера "глава ДНР" сообщил, что украинские силы отступили из этого села).

В утренней сводке Генштаба говорится о том, что в районе Старомайорского противник "осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение".

Пушилин сегодня скорректировал свое заявление и сказал, что контроля над селом РФ не имеет и периодически то атакует деревню, то отходит назад. При этом российские военные паблики утверждают, что высоты вокруг Старомайорского находятся под их войсками и село с них простреливается.

Украинские военные паблики пишут об атаке на это село со стороны россиян 29 июля с юга и востока, но она была отражена.

На Сватовском направлении, как сообщал Генштаб, россияне атаковали восточнее Берестового через трассу Н-26 (между Купянском и Сватово).

В Черниговской области этой ночью российская ДРГ пыталась пересечь границу и проникнуть в Украину, сообщил командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев.

Четыре вооруженных человека были замечены пограничниками с помощью тепловизоров. Был открыт огонь на поражение, заставивший их отойти назад.

Военные перспективы

Вчера в соцсетях появилось сразу несколько заявлений от украинских военных с призывом не приукрашивать ситуацию на фронте и объявить в тылу режим "тотальной мобилизации". Иначе исход войны будет под большим вопросом.

Для военной победы нужно провести "тотальную мобилизацию всего, а не только сельского населения", пишет комбат 3-й ОШбр Дмитрий Кухарчук.

Также, по его мнению, нужно перевести работу всего государственного и частного сектора на военные рельсы. При этом "каждый должен покинуть зону комфорта", что позволит "совершить прорыв в ВПК и в конечном счете победить".

Нынешнюю модель он называет "бл...дской", когда "мобилизуют только добровольцев и тех, кто не смог откупиться и в украинских городах не видно, что идет война" и создается информационное пространство, "где все за...бись, где кормят обещаниями, что война вот-вот закончится", а Крым "уже скоро освободят".

"По моим расчетам, война продлится еще не менее пяти лет, и если будет действовать бл...ская модель - большой вопрос по какому сценарию", - считает комбат.

О том же написал волонтер, воюющий в рядах ВСУ, Мирослав Гай. "Если война затянется, а она, очевидно, затянется, то воевать будут все", - пишет он.

По словам Гая, сейчас перед ВСУ стоит задача "закрыть дыры, сохранить управление подразделениями, выстоять". "Есть бригады, уже трижды поменявшие свой состав", - говорит он.

"На фронте военных тошнит от "положительных" блогеров, рассказывающих об успехах, потому что за этими успехами стоит мясорубка, тошнит от рассказов о том, как быстро все закончится, как мы быстро возьмем Крым, деоккупируем территории, как быстро закончится война", - сообщил Гай.

"Украина победит, но воевать придется всем", - пишет Гай.

Часть комментаторов поддержала эту точку зрения. "То, что всем придется быть или искалеченными, или мертвыми – это факт. Горький факт", - написал основатель "Пиццы Ветерано" Александр Гром.

Другие комментаторы возражают, что РФ делает аналогичные выводы, "и это еще вопрос, кто первым перейдет на военный формат". Также звучит вопрос, хватит ли Украине ресурсов в войне на истощение, которую предрекают Кухарчук и Гай.

То есть, со стороны части военных идут достаточно тревожные сигналы о ситуации на фронте и перспективах войны.

Другой вопрос - что даст тотальная мобилизация, если ее не обеспечат должной материальной базой? А она в основном поставляется западными союзниками, чье военное производство и запасы по многим параметрам ограничены.

Тот же самый вопрос возникает и в России, где периодически звучат призывы к тотальной мобилизации. Но противники такого подхода говорят, что количество привлекаемых для войны людей ограничено возможностями российского ВПК.

В то же время военное производство в РФ раскручивается, и к подготовка к увеличению численности армии идет.

Госдума недавно приняла ряд законов, которые резко ужесточили набор в армию - усилив ответственность за неявку в военкомат, подняв планку возраста для срочной службы и облегчив перевод срочников на контракт (что позволяет отправлять их воевать в Украину).

В Украине же мобилизация идет без остановки. Но и она очевидно соотносится с тем, сколько солдат ВСУ могут оснастить и обучить. Также очень большим ограничителем для мобилизации в Украине является тотальная коррупция в военкоматах (подробнее об этом читайте здесь).

И если будет тотальная мобилизация, то при нынешних подходах коррупция на "откосе" от призыва станет "супертотальной".

Что значит заход кораблей в дунайские порты Украины

Вчера и сегодня большой резонанс вызвала новость о том, что три иностранных суда прибыли в один из украинских портов на Дунае. Корабли принадлежат греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям. В порт они зашли еще 30 июля.

По данным издания, греческое и израильское суда прошли в направлении порта Измаил через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно – из северной Турции. Они шли с включенными транспондерами, не скрывая своего курса. За их переходом наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО.

Украинский портал "Милитарный" также вчера сообщал, что израильское судно Ams1 вошло в украинскую ветвь Дуная. За ним следовали еще четыре суда.

В тоже время, стоит напомнить, что для нынешней войны это не новая ситуация. Дунайские порты использовались для перевалки зерна и другой продукции и до начала зерновой сделки, и после выхода из нее России (так как суда либо вообще не заходили в морские территориальные воды Украины, либо заходили на короткий период, заворачивая затем сразу в дельту Дуная).

Однако пропускная способность дунайских портов не сравнима с морскими портами. То есть, полноценными заменителями портам, которые были задействованы в зерновой сделке, они стать не могут.

Поэтому на данный момент пока ничего нового в сравнение с тем, что было ранее, не произошло.

Другой вопрос, что, теоретически, суда могут не заворачивать в русло Дуная, а идти дальше вдоль берега в морские порты Одесской области (если на то будет политическое решение стран Запада).

"Страна" уже писала о том, что топить гражданские суда для РФ будет задачей крайне сложной - не с технической, а с международно-правовой точки зрения. Это означало бы новые внешние конфликты для Москвы - причем, в том числе со странами, которые не вводили против нее санкций и придерживались в целом лояльной к Москве позиции.

В тоже время, Россия открыто объявила военную блокаду украинских портов, а по дунайским портам недавно нанесла удары. Это уже привело к росту ставок на перевозку зерна баржами из портов Рени и Измаил на Констанцу. По данным Украинской зерновой ассоциации, ставки фрахта на перевозку кукурузы и пшеницы, а также рапса и ячменя баржами на Констанцу повысились на 8 €/т — до 38 €/т и 43 €/т соответственно.

Кроме того, россияне могут попытаться заминировать северо-западную акваторию Черного моря в украинских территориальных водах. А также продолжать наносить удары по портам, включая дунайские.

Но главный вопрос, повторимся, решатся ли суда пойти в морские порты Украины. Потому что судоходство в порты Дуная ситуацию принципиально не меняет.