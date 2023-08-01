В июле в Украине прошла кадровая чистка руководителей территориальных центров комплектования, по-старому – военкоматов. Она началась с коррупционного скандала вокруг известного одесского облвоенкома, полковника Евгения Борисова, у которого обнаружили недвижимость за границей и дорогие автомобили на миллионы долларов.

После чего его сначала уволили, а затем арестовали по обвинению в незаконном обогащении. Сейчас он сидит в СИЗО.

При этом власти заявляют, что одним Борисовым дело не ограничивается и уже идут проверки военкомов по всей стране. Тем более что коррупционные скандалы с мобилизацией возникают в каждом регионе.

Что это меняет в работе военкомов и как влияет на коррупционные схемы по "откосу" от мобилизации, рассказывает "Страна".

Присылают чужаков и офицеров с фронта

Одним из способов если не победить, то уменьшить коррупцию в военкоматах, власти считают "перетасовку" руководящих кадров, когда главами ТЦК назначают не местных, а выходцев из других регионов Украины.

"Это практиковалось и ранее, но после скандала с Борисовым схему с "чужаками" начинают внедрять повсеместно. Считается, что чужой для данного региона человек не будет столь активен в коррупционных схемах, как местный. Как минимум ему нужно будет время, чтоб освоиться. И пока будет осваиваться, то он на схемы сесть не сможет. А его подчиненные, пока не найдут путь к сердцу и кошельку начальника, также не станут сильно активничать. Но это в теории. На практике же чаще всего если начальник не возглавляет коррупцию, то ее возглавляет кто-то другой. И все идет своим чередом", - говорит "Стране" сотрудник одного из областных военкоматов.

Другая тема – ставить на руководящие посты боевых офицеров, которые чувствуют свою прямую ответственность за выполнение плана по мобилизации.

Этот процесс уже идет. Например, на место одесского облвоенкома недавно назначен Александр Охрименко, который до того командовал 14 бригадой ВСУ.

"Идея в своей основе правильная. Но, так же как и в случае с приезжими кадрами, ее успешность упирается в существование, во-первых, местных коррупционных раскладов, во-вторых - в вертикаль "заноса" денег, которая идет на самый верх командования. Пока существует и то, и другое, одними кадровыми переменами коррупцию не победить. Нужны системные решения по разрушению коррупционной вертикали. Хотя даже и они не гарантируют, что коррупция исчезнет. Потому что всегда будет очень сильный спрос – сотни тысяч мужчин готовы платить, чтоб не идти воевать. Они это воспринимают для себя как вопрос жизни или смерти. А потому если есть такой спрос, то будет и предложение. И чем масштабнее мобилизация – тем сильнее спрос на подобные услуги", - говорит источник.

"Страна" уже подробно писала, что коррупционные схемы украинских ТЦК крышуют лица в командовании ВСУ, которым военкоматы напрямую подчиняются.

Интересно, что в СМИ уже была информация, что Евгений Борисов решился сдаться правоохранителям и приехал в Киев после того, как получил некие гарантии неприкосновенности или условного наказания. Взамен на показания о своих высокопоставленных покровителях. Но был обманут и взят под стражу.

Кроме того, как говорят источники "Страны" в правоохранительных органах, военкомы это лишь часть коррупционной системы по "откосу" от мобилизации. В ней задействованы также как минимум медики и пограничники. А зачастую и сотрудники контролирующих структур, которые по идее должны с коррупцией в этой сфере бороться.

Плата за риск – плюс 5 тысяч долларов

После начала проверок военкомов сразу увеличились тарифы за "откос". Например, стоимость получения белого билета, по оценкам наших источников в правоохранительных органах, в течение июля выросла с 6 – 7 тысяч долларов до 10 – 15 тысяч.

Теперь коррумпированные военкомы стараются обезопасить себя от взятия с поличным при получении взятки, доверяя эту миссию работникам ТЦК низшего и среднего звена. А от посторонних посредников из гражданских, стараются избавиться. Информация о возможностях приобретения заветного белого билета – "военника" с отметкой снятия с учета по состоянию здоровья теперь распространяется только через особо доверенных лиц, а желающим вполне могут отказать. Заподозрив в "подставе" - работе на правоохранителей (большинство сидящих на схемах военкомов как раз и ловятся через "подставы" - когда к ним засылают специального человека).

Помимо этого, теперь невозможно просто получить белый билет без медицинского бекграунда - прохождения комиссии. Доверенные медики найдут нужную зацепку в документах потенциального призывника – даже перенесенная в детстве болезнь может стать основанием для белого билета. А при возможной проверке в истории болезни найдутся необходимые справки, результаты томограмм и рентгенов. Опровергнуть это будет практически невозможно, учитывая, что обладатель этих справок уже уехал за границу. Но самостоятельно, без сотрудничества с военкоматом, медики даже за большие деньги не возьмутся сделать фиктивную болезнь.

Впрочем, коррупция в этой сфере носит не только системный характер. Пытаются заработать и рядовые сотрудники ТЦК. Например, за относительно небольшую сумму от 1000 до 1500 гривен они могут "потерять" потенциального призывника в процессе вручения повестки на улице.

"Главное договориться с ТЦК-шниками в момент "приема". За тысячу – полторы гривен прямо на месте, получишь возможность уйти. Главное, договориться до того, как попадешь "за забор", в ТЦК. Но это разовая возможность, если попадешься в следующий раз, придется платить снова. Как только ты попал в военкомат, даже "на уточнение" данных военного билета, то тарифы там уже во много раз выше. Включается уже системная коррупция", - говорит источник "Страны".

Зоны неприкосновенности в клубах, ресторанах и торговых центрах

Кроме коррупции на белых билетах, в украинских ТЦК существуют и другие схемы обогащения.

Речь идет о зонах "табу" для вручения повесток в клубах, ресторанах, базах отдыха и в крупных торгово-развлекательных центрах.

Цена вопроса далеко не секрет среди украинских предпринимателей – в Киеве и Одессе представителям военкоматов платят за "неприкосновенность" и спокойствие посетителей от 5 до 30 тысяч долларов в месяц в зависимости от масштабов объекта и потока там людей.

"Есть даже практика, когда владельцы клубов и ресторанов из района традиционных мест для променада и гуляний сбрасываются военкомам, чтобы они вообще в этом районе не появлялись и не отпугивали посетителей", - говорит источник в предпринимательских кругах Одессы.