Депутатам Киевского городского совета вручили подозрения в уклонении от военной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, трое депутатов и один помощник депутата являются военнослужащими одной из частей ТРО, но в течение года не являлись на военную службу. Один из них при этом даже продолжал получать зарплату в части.

Депутаты оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Вероятно, это продолжение истории с депутатами Михаилом Терентьевым от "Удара", Игорем Хацевичем от "ЕС", Олегом Левченко от "ЕС" и Игорем Шпаком из "Єдності". Подробнее об этой истории мы писали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что органы прокуратуры в Украине все чаще оспаривают условные сроки военнообязанным, уклонившимся от мобилизации. В реестре судебных решений начали появляться приговоры апелляционных судов, которыми отменяются решения судов первой инстанции и назначаются реальные тюремные сроки за уклонение от призыва во время мобилизации.