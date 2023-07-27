Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца - до 15 ноября 2023 года.

"За" проголосовали 347 нардепов, 14 - не голосовали.

Ранее мы писали, что продление военного положения до 15 ноября окончательно закроет вопрос проведения выборов в парламент.

Напомним, что Верховная Рада в восьмой раз продлевает действие военного положения.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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