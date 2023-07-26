Верховная Рада в восьмой раз продлит действие военного положения и общей мобилизации. Это произойдет на днях.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Ожидается, что эти нормы продлят с 18 августа по 15 ноября.

Для этого президент должен будет подписать два указа, которые должна утвердить Верховная Рада.

Напомним, что в НАБУ считают, что порядок закупок во время военного положения требует критических изменений.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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