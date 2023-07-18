Порядок закупок во время военного положения требует критических изменений, заявляет НАБУ.

Среди коррупционных рисков называется: неурегулированность определения цены, отсутствие ответственности и возможность закупок без торгов.

НАБУ призывает Кабмин внести изменения в процедуры и передало правительству свои предложения.

Ранее Арахамия заявил, что в парламенте обсуждают идею ограничить права местных властей в проведении закупок.

Тема стала резонансной после многочисленных случаев выделения значительных бюджетных средств во время войны на музей Голодомора, замену герба на Родине-матери, барабаны и овощерезки в убежища и тп. Подробно ситуацию мы анализировали здесь.

Арестович, говоря об этих скандалах, допустил дестабилизацию в обществе из-за протеста украинцев против коррупции.

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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