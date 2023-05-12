Кабинет министров запретил публичные закупки товаров, работ и услуг у граждан России и Беларуси во время военного положения.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно внесенным изменениям, запрещается проводить закупки у юридических лиц, зарегистрированных в России и Беларуси.

Также запрещается закупка товаров и услуг от украинских юридических лиц, где Российская Федерация или ее граждане являются конечными бенефициарами с долей в уставном капитале 10% и более, за исключением тех, кто проживает на территории Украины.

Дополнительно запрещается проводить закупки у юридических лиц, зарегистрированных в России и Беларуси, если их активы не переданы в управление Национальному агентству по управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Запрет будет действовать в период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней после его прекращения или отмены.

Причиной таких изменений стал скандал с завышенными ценами при закупках продовольствия для военных, который начался в январе прошлого года. Информация о закупках пищевых продуктов для военнослужащих по завышенным ценам вызвала широкий резонанс в СМИ. Журналисты сообщили о соглашении Минобороны Украины на закупку продовольствия на сумму более 13 миллиардов гривен.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.