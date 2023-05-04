СБУ задержала вице-мэра Вознесенска Николаевской области, подозреваемого в хищении бюджетных денег на закупках оборонной продукции.

Об этом сообщает спецслужба в своем Фейсбуке.

По данным следствия, к организации схемы присвоения бюджетных денег причастен первый заместитель председателя Вознесенской городской территориальной общины. Он привлек к незаконной деятельности двух своих подчиненных – должностных лиц бухгалтерии горсовета, а также председателя местного благотворительного фонда.

Как свидетельствуют материалы расследования, фигуранты наладили преступный механизм вывода в тень бюджетных средств при публичных закупках оборонной продукции.

По предварительным данным, участники сделки нанесли государству ущерб почти на миллион гривен.

В ходе обысков на местах работы, проживания и в автомобилях фигурантов обнаружены более миллиона гривен.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что под Ровно замначальника воинской части оформил боевые выплаты на дочь и бывшую жену.

Также мы сообщали, что двух чиновников Сумской обладминистрации подозревают в хищении выделенных на ликвидацию обстрелов средств.